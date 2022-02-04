Путін задрімав під час виходу збірної України на Олімпіаді

Путін задрімав під час виходу збірної України на Олімпіаді

Церемонія відкриття Олімпійських ігор не обійшлася без кумедних епізодів. Своєрідно на прохід збірної України відреагував президент Росії Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна.

Під час проходження української делегації режисер трансляції показав Путіна. Російський президент перед тим якраз задрімав на трибунах, а потім раптово прокинувся.

Через коронавірусні обмеження лише 10 українських спортсменів взяли участь у церемонії відкриття зимової Олімпіади в Пекіні. Синьо-жовтий прапор ніс дует олімпійців – Олександр Абраменко та Олександра Назарова.

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