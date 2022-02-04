Путін задрімав під час виходу збірної України на Олімпіаді

Церемонія відкриття Олімпійських ігор не обійшлася без кумедних епізодів. Своєрідно на прохід збірної України відреагував президент Росії Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна.

Під час проходження української делегації режисер трансляції показав Путіна. Російський президент перед тим якраз задрімав на трибунах, а потім раптово прокинувся.

Через коронавірусні обмеження лише 10 українських спортсменів взяли участь у церемонії відкриття зимової Олімпіади в Пекіні. Синьо-жовтий прапор ніс дует олімпійців – Олександр Абраменко та Олександра Назарова.