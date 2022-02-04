Електрокросовери Mercedes EQE та EQS дебютують цього року

Компанія Mercedes-Benz планомірно розширює асортименти повністю електричних моделей. Цього року очікується дебют одразу двох кросоверів на електротязі – середньорозмірного EQE та флагманського EQS, повідомляє Обозреватель.

Нові кросовери будуть використовувати електричну архітектуру EVA, а технічні компоненти будуть аналогічні використовуваним на родинних легкових моделях EQE та EQS. Покупці зможуть вибирати між кількома варіантами потужності, включаючи спортивну версію від AMG.

Очікується, що першим у квітні на Пекінському автосалоні дебютує більший кросовер EQS. Джерело: Carscoops

Очікується, що першим дебютує більший кросовер EQS, презентація якого у вигляді передсерійного варіанта, ймовірно, відбудеться у квітні на Пекінському автосалоні. Нагадаємо, що восени минулого року компанія демонструвала концептуальний прообраз моделі Mercedes-Maybach EQS на виставці в Мюнхені. Поява EQE SUV може бути присвячена листопадовому автосалону в китайському Гуанчжоу.

Покупці зможуть обирати між кількома варіантами потужності, включаючи спортивну версію від AMG. Джерело: Carscoops

Повідомляється, що довжина позашляховика EQS складе 5160 мм, що менше ніж у седана EQS (5265 мм). За аналогією кросовер EQE буде коротшим за свого легкового "родича" – 4850 проти 4934 мм. Дизайн новинок також буде схожим, за винятком різниці в розмірах, що обумовлено не так корпоративним стилем, як аеродинамікою. Варто зазначити, що в цій галузі компанії досягли серйозних успіхів.

Для кросоверів буде запропоновано інноваційну інфо-розважальну систему MBUX з великим екраном на всю ширину панелі приладів. Просторий салон EQE буде розрахований на п'ятьох, а EQS отримає три ряди сидінь, що дозволить перевозити до семи людей.

EQE буде коротшим за свого легкового "родича" – 4850 проти 4934 мм. Джерело: Carscoops

За попередніми даними, кросовер EQS 580 буде представлений з двомоторною установкою потужністю 516 к.с. та батареєю на 108 кВтг. Запас ходу на електротязі становитиме близько 600 км. Що стосується EQE, він, швидше за все, отримає меншу батарею місткістю 90,6 кВтг та буде оснащений одним або двома двигунами залежно від конфігурації. Базовий варіант матиме назву EQE 350 SUV з потужністю 292 к.с. (215 кВт) та крутним моментом 530 Нм.

EQE швидше за все отримає меншу батарею ємністю 90,6 кВтг. Джерело: Carscoops

Виробництво позашляховиків EQE та EQS налагодять у Таскалусі, штат Алабама, де зараз Mercedes-Benz виробляє моделі GLE та GLS. Уніфікація дозволить скоротити термін запуску моделей у виробництво. А 2024 року очікується поява електричної версії легендарного G-Class, прообраз якого компанія показала під виглядом концепту Vision EQG.