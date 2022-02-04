Контракт здорожчав вдвічі: для запуску супутника "Січ" використали фірму-посередника

Кабінет Міністрів залучив посередника для запуску українського супутника замість прямого контракту з американською компанією Ілона Маска "SpaceX". Через це контракт здорожчав удвічі, повідомляє УНІАН.

13 січня Україна вперше за понад 10 років вивела на орбіту власний супутник "Січ-2-30" - копію супутника "Січ-2", запущеного раніше. Ця копія зберігалася на КБ "Південне".

У 2020 році почалися доопрацювання супутника і переговори з компанією Ілона Маска, яка оцінила запуск супутника в 1 мільйон доларів. Ці гроші мали заплатити наперед - для бронювання місяця запуску.

Станом на лютий 2021 року Держкосмос уклав попередню угоду зі SpaceX для запуску - пряму, без посередників. Але передоплата не була перерахована, а тодішній очільник відомства Михайло Лев звільнений.

В травні 2021 року уклали нову угоду. Цього разу із посередником - нідерландською компанією Isilaunch. Вартість запуску зросла до з 1 до 1,8 млн доларів.

Isilaunch найняла субпідрядником українську фірму ТОВ "Скай енержі", яка начебто мала виготовити спеціальні плити для кріплення супутника до ракети Маска. Керівником є колишній працівник КБ "Південне" Юрій Прокопенко, співробітники бюро також працюють в цій фірмі.

Голова економічного комітету парламенту Дмитро Наталуха стверджував, що ТОВ "Скай енержі", яка не має власних потужностей, зрештою поставила адаптер та кріплення, з КБ "Південне".

Український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" був виведений на розрахункову орбіту 13 січня о 18:51:58 за київським часом в результаті кластерного пуску ракети-носія Falcon 9.

Наразі із запущеним супутником немає стійкого зв’язку, створена урядова комісія для з’ясування причин невдалого запуску.