Синоптики попереджають про лавини у Карпатах

Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове попередження у Карпатах 5 та 6 лютого. У горах можливе сходження лавин, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру﻿. Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при невеликих навантаженнях та про сходження окремих природних середніх і великих лавин.

Помірна небезпека (2 рівень) буде у горах Івано-Франківської та Львівської областей 4-5 лютого, 4-7 лютого - у горах Чернівецької області. Велику небезпеку снігових лавин (3 рівень) прогнозують 4-6 та 6-7 лютого у Закарпатській області та у горах Івано-Франківської і Львівської областей відповідно.

Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру наполегливо радить утриматись в цей час від походів у гори у цей час.