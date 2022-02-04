Економіка України зросла майже на 6% наприкінці року

Зростання економіки України прискорилося до 5,9% за підсумками четвертого кварталу 2021 року, повідомляє Новое время.

У четвертому кварталі 2021 року реальний валовий внутрішній продукт України зріс на 5,9% у річному вимірі після зростання на 2,7% у третьому кварталі.

Таку попередню оцінку опублікувала Державна служба статистики.

За даними Держстату, у порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП збільшився на 1,8%.

Раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України та всієї східної Європи через геополітичну напруженість. У 2022 році СБ прогнозує зростання ВВП України до 3,2% із 3,5%.