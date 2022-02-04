Харківський мільйонер Ярославський купив fashion-майданчик LeBoutique

Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського придбала у приватних інвесторів 100% корпоративних прав онлайн-маркетплейсу LeBoutique, одного з провідних гравців українського fashion-рітейлу, повідомляє Новое время.

"Інвестиція в LeBoutique є логічним продовженням стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів на додаток до існуючих офлайнових торгових майданчиків" , — повідомили у групі компаній.

Фінансовим радником під час укладання угоди з боку продавців виступила інвестиційно-банківська компанія Soul Partners.

DCH вже володіє торгово-розважальними центрами Караван у Києві, Харкові та Дніпрі.

Крім того, у групі очікують позитивної синергії онлайн-маркетплейсу з банком Кредит Дніпро у частині обробки платежів та продуктів споживчого кредитування для клієнтів LeBoutique.

"DCH планує розвивати платформу LeBoutique з метою закріплення за нею статусу галузевого лідера та створення сучасного та зручного для користувачів українського онлайн-продукту" , — додали в групі.

LeBoutique пропонує клієнтам купувати зі знижками одяг, взуття, сумки та аксесуари відомих західних та українських брендів.

Олександр Ярославський зі статком $462 млн посідає 18-й рядок у рейтингу Топ-100 найбагатших українців за версією НВ та Dragon Capital.