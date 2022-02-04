Монастирський підтвердив, що нардеп Трухін дзвонив йому після ДТП

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін дзвонив йому після ДТП, повідомляє УНІАН.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін телефонував йому після ДТП.

Про це він сказав на брифінгу під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС на Київщині.

"Щодо того, чи телефонував він мені з місця події? Так" , - сказав міністр.

Він наголосив, що негативно ставиться до подібних дзвінків, і його оточення про це чудово знає.