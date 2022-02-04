Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

У п'ятницю котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорили падіння. Національному банку довелося рятувати експортерів

Одразу кілька факторів сьогодні працювали проти долара. По-перше, нерезиденти перестали конвертувати виплачені на початку місяця дивіденди. По-друге, долар у світі впав проти євро і власники євровалюти збільшили пропозицію. По-третє, проти очікувань учасників торгів «держбанки» не продовжили сьогодні покупки НАК «Нафтогаз». В результаті попит на валюту впав, а пропозиція зросла. Котирування протягом дня опускалися до 28,06 гривні на купівлі та 28,114 гривні на продажу. Національному банку довелося провести три інтервенції щодо викупу надлишків валюти. У перший вихід регулятор купував долари за курсом 28,13 гривні, далі – по 28,12 гривні і, нарешті, по 28,11 гривні. Тільки присутність Національного банку не дозволила долару вже сьогодні опуститися нижче за психологічний рівень 28 гривень.

Закрили основну фазу торгів п'ятниці на 13 копійок на купівлі та на 12,8 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,23/28,30 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці, як і у четвер, відкрилися із спредом 7 копійок. Перша угода на суму 0,5 млн. доларів за ціною 28,23 гривень пройшла о 9:16. Приблизно до 10.40 на ринку спостерігався баланс покупців і продавців, а угоди йшли в діапазоні 28,22-28,26 гривень. Але потім продавці активізувалися, а частина покупців, очікуючи на зниження, зняла свої заявки. Котирування провалилися нижче за 28,20 і протягом години опустилися до 28,11-28,13 гривень. На різке зниження відреагував Національний банк та об 11:45 з'явився на ринку. Сьогодні він вирішив змінити звичну тактику і виставив ордер на покупку не в системі Bloomberg, а в Refinitiv. Купивши 30 млн доларів за такою ціною, регулятор пішов, але незабаром з'явився знову, цього разу із покупкою по 28,12 гривень. А після закінчення обідньої перерви вийшов утретє і з ціною 28,11 гривень, скуповуючи за такою ціною долари до кінця торгів.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,12/28,13 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,12 гривні.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні знизився на 60,1 млн. порівняно з четвергом і склав 186 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,1748 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,1748 гривень. Офіційний курс долара на 7 лютого встановлено на позначці 28,1468 гривень за долар, зниження на 12,33 коп.

встановлено на позначці 28,1468 гривень за долар, зниження на 12,33 коп. Офіційний курс євро на 7 лютого встановлено на позначці 32,2745 гривні за євро, зростання на 35,47 копійок.

Готівковий долар у столиці за день подешевшав на 15 копійок. Вранці столичні оптові обмінники почали його продавати по 28,22-28,23 гривень, на обід цінник опустили до 28,10-28,12 гривень, а надвечір – до 28,07-28,08 гривень. При цьому готівковий долар знову став дешевшим за безготівковий.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1415 долара. Сьогодні євро продовжило своє різке зростання, що почалося вчора після виступу президента Європейського центробанку Крістін Лагард, яка висловила стурбованість високою інфляцією в Єврозоні, і до 14:00 досягла позначки 1,1482 долара. Після публікації сильних даних із зайнятості в США, що викликала зростання долара проти решти провідних світових валют, євро скоректувався до 1,1412 долара, опустившись на 70 пунктів нижче за денний максимум. Готівковий євро , що різко подорожчав учора ввечері, сьогодні впав під тиском гривні, що зміцнюється, і відреагувавши на корекцію на ринку FOREX. Вранці його продавали по 32,25-32,30 гривень, на обід цінник опустили до 32,20-32,22 гривень, а ввечері – ще на 15 копійок, до 32,05-32,10 гривень.

Російський рубль у першій половині дня зміцнився до 75,65 руб/$ напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном, але надвечір ослаб до 76,30 руб/$, оскільки долар у світі почав зростати після тижневого падіння. Готівковий рубль у столиці подорожчав на 1 копійку, до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.