В Україні зникає річкова риба: чи буде дефіцит

В Україні назріває дефіцит річкової риби. Так, порівняно з 2013 роком, її популяція скоротилася на 70%. За прогнозами, якщо не вжити термінових заходів, вже у 2024 році доведеться її купувати за кордоном. Виходом із ситуації є посилене фінансування селекції, повідомляє Обозреватель.

Так вважає директор Інституту рибного господарства Ігор Грициняк. За його словами, причинами скорочення чисельності популяції річкової риби в Україні є 2 фактори:

природні;

антропогенні (тобто, вплив людини та її діяльності).

"Порівняно з 2013 роком, популяція річкової риби знизилася на 70%. За таких темпів до 2024 року Україна змушена буде перейти на закупівлю її за кордоном" , – наголосив Грициняк.

Грициняк стверджує: Україна має можливість не допустити занепаду галузі. Для цього, за його словами, держава має підтримувати програми селекції та відтворення риби.

"Має зберігатися матковий матеріал – принаймні, подвійний-потрійний запас. Крім того, цей матеріал потрібно постійно оновлювати. Слід враховувати, що за 6-8 років продуктивність гнізда падає. Тому селекційна програма в державі має бути безперервною. Якщо ми її перервемо бодай на рік, нашу рибну галузь відкине на 7-8 років назад" , – пояснив він.

При цьому Грициняк наголосив: в Україні є всі необхідні ресурси, аби не лише повністю забезпечувати себе річковою рибою, а й експортувати її.