У США запропонували перетворити Tesla Cybertruck на катамаран

Американський ентузіаст Ентоні Даймонд із Сіетла вирішив перетворити електричний пікап Tesla Cybertruck на катамаран. Для цього він розробив та запатентував тюнінг-кит, повідомляє Обозреватель.

Даймонд розробив два варіанти реалізації цієї ідеї. Перший комплект отримав назву Cybercat і дозволяє перетворити пікап на човен. Другий варіант – Cybercat Foiler – має підводні крила, які допоможуть покращити динамічні характеристики водного судна. Перетворити електромобіль із наземного на водний можна буде лише за 5-10 хвилин, а впоратися з цим зможе одна людина без сторонньої допомоги.

Даймонд пропонує два варіанти модернізації – Cybercat та Cybercat Foiler. Джерело: cybercatamaran.com

Вартість комплекту Cybercat – від 22 900 до 32 900 доларів, а Cybercat Foiler оцінює у 35 400-42 900 доларів. Ціна залежить від кількості двигунів, що можна встановити від одного до п'яти. Мотор розвиває потужність 50 кВт (68 к.с.). Тож максимальна версія матиме у своєму арсеналі 340 "конячок". За попередніми розрахунками, максимальна швидкість Cybercat перевищує 40 км/год, а запас ходу досягає 185 км. А завдяки підводним крилам Cybercat Foiler може розганятися до 64 км/год.

Вартість комплекту Cybercat – від 22 900 до 32 900 доларів, а Cybercat Foiler оцінює у 35 400-42 900 доларів. Джерело: cybercatamaran.com

Коли комплекти для трансформації з'являться у продажу, поки що не повідомляється. Потенційним покупцям пропонується підписатися на оновлення та зайняти місце у майбутній черзі.