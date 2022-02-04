В НАТО відреагували на спільну заяву Росії та Китаю про "гарантії безпеки"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував спільну заяву президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна, в якій вони засудили "розширення НАТО". Зокрема, він нагадав лідерам обох країни про необхідність поважати вільний вибір кожної суверенної держави, повідомляє УНІАН.

Про це у Twitter написала речниця НАТО Оана Лунгеску.

NEW @jensstoltenberg responds to #Russia & #China: “This is not about #NATO expansion, but respecting the right of every sovereign nation to choose its own path. NATO has never forced any country into our Alliance. Enlargement has spread freedom & democracy.” @Morning_Joe pic.twitter.com/nMU18PNZsM — Oana Lungescu (@NATOpress) February 4, 2022

"Мова йде не про розширення НАТО, а про повагу права кожної вільної нації вибирати свій власний шлях" , - заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу також наголосив, що НАТО ніколи не примушувало жодну країни до вступу. Він запевнив, що не бачить жодних загроз у цьому процесі.

"Розширення Альянсу поширює свободу та демократію в країнах" , - заявив генсек Альянсу.

Про яку заяву йдеться

Сьогодні, 4 лютого, за підсумками двосторонньої зустрічі лідер РФ Володимир Путін та Китаю Сі Цзіньпін випустили велику спільну заяву, де, серед іншого, повідомляють, що "з кожним днем все більше ускладнюється ситуація у сфері міжнародної та регіональної безпеки, множаться глобальні виклики і загрози".