В НАТО відреагували на спільну заяву Росії та Китаю про "гарантії безпеки"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував спільну заяву президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна, в якій вони засудили "розширення НАТО". Зокрема, він нагадав лідерам обох країни про необхідність поважати вільний вибір кожної суверенної держави, повідомляє УНІАН.
Про це у Twitter написала речниця НАТО Оана Лунгеску.
"Мова йде не про розширення НАТО, а про повагу права кожної вільної нації вибирати свій власний шлях", - заявив Столтенберг.
Генсек Альянсу також наголосив, що НАТО ніколи не примушувало жодну країни до вступу. Він запевнив, що не бачить жодних загроз у цьому процесі.
"Розширення Альянсу поширює свободу та демократію в країнах", - заявив генсек Альянсу.
Про яку заяву йдеться
Сьогодні, 4 лютого, за підсумками двосторонньої зустрічі лідер РФ Володимир Путін та Китаю Сі Цзіньпін випустили велику спільну заяву, де, серед іншого, повідомляють, що "з кожним днем все більше ускладнюється ситуація у сфері міжнародної та регіональної безпеки, множаться глобальні виклики і загрози".