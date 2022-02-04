Біткоїн піднявся вище за $40 000 вперше за два тижні

Головна криптовалюта показує рекордне відсоткове зростання з осені на рівні 9%, повідомляє ПроФинанс.

Графік ціни біткоїну інтервалами 4 години

Цей тиждень видався для фінансових ринків дуже волатильним, проте сьогодні біткоїн впевнено пробив лінію опору, проведену по максимумах листопада і грудня, і вперше за два тижні піднявся вище $40 000.

Графік ціни біткоїну інтервалами 1 день. Джерело: Bloomberg

Не відстають і інші провідні криптовалюти: Ethereum додає більше 10%, Litecoin – більше 7%, а Ripple – 5%.

Підтримку криптовалютам міг надати сильний квартальний звіт Amazon, акції якого сьогодні дорожчають на 12%. Крім компанії Джеффа Безоса нещодавно добре відзвітували також Apple, Microsoft та Google. Останніми місяцями криптовалюти добре корелювали з індексом технологічних компаній Nasdaq.