До Німеччини прибула перша група військових США

До Німеччини прибула перша група американських військових, яких Пентагон перекидає до Європи на тлі нарощування Росією військ на кордоні з Україною, повідомляє Reuters із посиланням на Європейське командування збройних сил США, повідомляє Новое время.

"Солдати 18-го повітряно-десантного корпусу прибули сьогодні до Вісбадену " , - йдеться у заяві представника командування.

Зазначається, що військові створять штаб у Німеччині для підтримки 1700 десантників, яких перекинуть до Польщі.