До Німеччини прибула перша група військових США

До Німеччини прибула перша група військових США

До Німеччини прибула перша група американських військових, яких Пентагон перекидає до Європи на тлі нарощування Росією військ на кордоні з Україною, повідомляє Reuters із посиланням на Європейське командування збройних сил США, повідомляє Новое время.

"Солдати 18-го повітряно-десантного корпусу прибули сьогодні до Вісбадену ", - йдеться у заяві представника командування.

Зазначається, що військові створять штаб у Німеччині для підтримки 1700 десантників, яких перекинуть до Польщі.

"Це перші з 2000 солдатів, які повинні прибути до Європи після оголошення Пентагоном про перекидання додаткових сил із США до Європи для підтримки наших союзників по НАТО", - йдеться у заяві.
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