До Німеччини прибула перша група військових США
До Німеччини прибула перша група американських військових, яких Пентагон перекидає до Європи на тлі нарощування Росією військ на кордоні з Україною, повідомляє Reuters із посиланням на Європейське командування збройних сил США, повідомляє Новое время.
"Солдати 18-го повітряно-десантного корпусу прибули сьогодні до Вісбадену ", - йдеться у заяві представника командування.
Зазначається, що військові створять штаб у Німеччині для підтримки 1700 десантників, яких перекинуть до Польщі.
"Це перші з 2000 солдатів, які повинні прибути до Європи після оголошення Пентагоном про перекидання додаткових сил із США до Європи для підтримки наших союзників по НАТО", - йдеться у заяві.