СБУ заявила про ліквідацію російської ботоферми
У Житомирській області Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала так звану "фабрику" фейкових акаунтів, яка використовувалася для російських інформаційних диверсій, повідомляє Ділова столиця.
За даними СБУ, було нейтралізовано кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з Росії. Через ці акаунти поширювався деструктивний антиукраїнський контент і фейки.
За даними слідства, до "фабрики фейків" причетні два жителі Житомирської області, які за допомогою спеціальної програми масово реєстрували липові акаунти в соціальних мережах. Програма дозволяла створювати сторінки без сервісів мобільного зв'язку.
На цих акаунтах розганялася дезінформація і провокаційні матеріали. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили:
- комп'ютерну техніку зі спеціальним ПЗ для автоматизації масового створення акаунтів
- засоби зв'язку та інші докази
У рамках кримінальної справи за статтями "держзрада" та "порушення недоторканності приватного життя" триває досудове розслідування.