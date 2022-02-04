СБУ заявила про ліквідацію російської ботоферми

У Житомирській області Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала так звану "фабрику" фейкових акаунтів, яка використовувалася для російських інформаційних диверсій, повідомляє Ділова столиця.

За даними СБУ﻿, було нейтралізовано кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з Росії. Через ці акаунти поширювався деструктивний антиукраїнський контент і фейки.

За даними слідства, до "фабрики фейків" причетні два жителі Житомирської області, які за допомогою спеціальної програми масово реєстрували липові акаунти в соціальних мережах. Програма дозволяла створювати сторінки без сервісів мобільного зв'язку.

На цих акаунтах розганялася дезінформація і провокаційні матеріали. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили:

комп'ютерну техніку зі спеціальним ПЗ для автоматизації масового створення акаунтів

засоби зв'язку та інші докази

У рамках кримінальної справи за статтями "держзрада" та "порушення недоторканності приватного життя" триває досудове розслідування.