Одеський оборонний НДІ купила фірма, пов'язана з нардепом Палицею

Аукціон із продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки» завершився перемогою фірми «Буковель», пов'язаної з колишнім губернатором Одеської області Ігорем Палицею, повідомляє Думська.

За словами керівника регіонального відділення Фонду держмайна України Олександра Славського, у ході торгів ціна зросла втричі.

Два десятки будівель та споруд (включаючи дев'ятиповерховий корпус) та земельну ділянку площею 2,7 га на вулиці Мечникова дісталися переможцю за 90 млн гривень.

В аукціоні взяли участь п'ятеро учасників. Початкова ціна об'єкта склала трохи більше ніж 35 мільйонів гривень.

ТОВ «Буковель», що перемогло, зареєстровано в місті Яремче Івано-Франківської області. Основний вид діяльності компанії - надання в оренду або експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна.

Бенефіціарами ТОВ виступають офшорна компанія з Кіпру Тінарето Холдінгс ЛТД, якій належить 99,9998% частки у статутному капіталі, а також Оксана Палиця (частка 0,0002%). Також у відкритому реєстрі серед бенефіціарів значиться Захар Палиця.

Оксана Палиця – дружина Ігоря Палиці, а Захар – їхній син.

Сам Ігор Палиця, бізнес-партнер олігарха Ігор Коломойський, нині є народним депутатом, членом депутатської групи партії «За майбутнє». Одеську облдержадміністрацію очолював з 2014 до 2015 року.