Колишній "слуга" Дмитрук назвав Трухіна "гаманцем" Офісу президента

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга народу", заявив, що нардеп Олександр Трухін звозив чорну готівку з областей до Офісу президента, повідомляє Ділова столиця.

Про це він розповів в ефірі телеканалу НАШ.