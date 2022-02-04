Колишній "слуга" Дмитрук назвав Трухіна "гаманцем" Офісу президента

Колишній "слуга" Дмитрук назвав Трухіна "гаманцем" Офісу президента

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга народу", заявив, що нардеп Олександр Трухін звозив чорну готівку з областей до Офісу президента, повідомляє Ділова столиця.

Про це він розповів в ефірі телеканалу НАШ.

"Я у вашій студії не раз розповів про "смотрящих", які особисто у мене в області (Одеській, — "ДС") знищують місто. Вони ставлять "смотрящих" по областях, і Трухін був "звідником", бухгалтером. Він звозив чорну готівку, перераховував у Києві і заносив до Офісу президента. Одеська область стільки-то грошей нам привезла, ще якась область — інше. Ці 150 тисяч "чогось там", це не гривень. 150 тисяч – це була мала доля того, що вже там доїжджало на якусь роздачу. Трухін — це "гаманець" Офісу президента, який вів ці чорні справи, крім того, що він був заступником голови бюджетного комітету і претендував на посаду голови комітету. Якби не ця ситуація, яка спливла, то Трухін став би головою комітету", — зауважив він.
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