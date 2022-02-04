Колишній "слуга" Дмитрук назвав Трухіна "гаманцем" Офісу президента
Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга народу", заявив, що нардеп Олександр Трухін звозив чорну готівку з областей до Офісу президента, повідомляє Ділова столиця.
Про це він розповів в ефірі телеканалу НАШ.
"Я у вашій студії не раз розповів про "смотрящих", які особисто у мене в області (Одеській, — "ДС") знищують місто. Вони ставлять "смотрящих" по областях, і Трухін був "звідником", бухгалтером. Він звозив чорну готівку, перераховував у Києві і заносив до Офісу президента. Одеська область стільки-то грошей нам привезла, ще якась область — інше. Ці 150 тисяч "чогось там", це не гривень. 150 тисяч – це була мала доля того, що вже там доїжджало на якусь роздачу. Трухін — це "гаманець" Офісу президента, який вів ці чорні справи, крім того, що він був заступником голови бюджетного комітету і претендував на посаду голови комітету. Якби не ця ситуація, яка спливла, то Трухін став би головою комітету", — зауважив він.