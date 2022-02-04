Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру

Президент України Володимир Зеленський подякував українській збірній з футзалу після півфінального матчу Євро-22 за гру, назвавши гравців героями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хлопці, дякую за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні!", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю.

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022

У півфінальному матчі Євро збірна України з рахунком 3:2 поступилася збірній РФ. У неділю українська команда о 15:30 зіграє проти Іспанії або Португалії матч за третє місце.