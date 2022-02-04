Вусік дебютував у великому футболі
Футбольний клуб "Полісся" у дебютному матчі турніру Winter Cup 2022 зіграв із рівненським ФК "Верес". На 77-й хвилині матчу за житомирське "Полісся" дебютував Олександр Усік, повідомляє Журнал Житомира.
Вусік грав на позиції центрального нападаючого і кілька разів загострив гру.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь житомирян.
"Емоції взагалі зашкалюють, — зізнався після фінального свистка Олександр Усік. — Дуже вдячний команді, що вона мене досить тепло прийняла. Ми дуже добре з хлопцями подружилися. У 35 років збулася мрія дитинства — зіграв за професійну команду. «Полісся» — це сила."