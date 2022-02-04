Зеленський на зустрічі з найбільшими IT-компаніями: ФОПів не чіпатимемо

Президент Володимир Зеленський сьогодні увечері, 4 лютого, зустрівся з топ-менеджментом найбільших IT-компаній, повідомляє dev.ua.

Про це редакції розповіли три незалежні джерела в IT-компаніях.

За їх даними, зустріч відбулася близько 17.00 в PM Hall.

За словами джерел dev.ua, під час зустрічі Зеленський закликав IT-компанії вступати в Дія City. Це спеціальний податковий та організаційний режим роботи IT-галузі, альтернатива ФОПам.

Як розповідав на зустрічі Зеленський, ФОПи чіпати ніхто не буде.

«Це особисті роздуми Данила Гетьманцева», — зазначає співрозмовник dev.ua, власник однієї з великих IT-компаній.

Крім того, Володимир Зеленський запевнив присутніх, що війни не буде. Про це повідомив один із співрозмовників редакції.

«Немає такої ймовірності, на його думку», — продовжив ще один співрозмовник.

Update: Після зустрічі ще один з топів індустрії розповів деталі:

«Зустріч була неформальною і загалом пройшла в позитивному ключі. Присутніми на ній були близько 70-80 керівників та власників українських IT компаній. З неї стало зрозуміло, що IT є в пріоритеті для держави. Дуже багато часу приділили темі профільної освіти. Після запуску Дія.Сіті її розвиток стане пріоритетом № 1.

Також в керівництва держави є чітке розуміння, що IT — це високотехнологічні робочі місця і супутні.

Говорили і про те, якою буде Дія.Сіті. Підкреслили, що це добровільна інноваційна модель.

Крім того, керівництво держави хоче, аби Україна стала магнітом не тільки для іноземних IT компаній, але й для інженерів з інших країн. Ми маємо стати країною куди захочуть їхати IT спеціалісти».