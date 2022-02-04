Пашинян хоче підписати з Азербайджаном мирний договір щодо Нагірного Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів відеоконференцію з президентами Франції та Азербайджану Еммануеле Макроном та Ільхамом Алієвим. У ході переговорів Пашинян заявив про необхідність підписати мирний договір щодо Нагірного Карабаху, повідомляє Новое время.

Пашинян наголосив на необхідності довгострокового врегулювання нагірно-карабахського конфлікту та підписання мирної угоди разом з Мінською групою ОБСЄ.

У ході переговорів лідери також обмінялися думками щодо вирішення існуючих гуманітарних проблем, розблокування регіональних інфраструктур, що перебувають під суверенітетом двох країн.

При цьому вони обговорили зниження напруги на вірмено-азербайджанському кордоні та демаркацію Нагірного Карабаху міжнародними організаціями.

За підсумками повномасштабного військового конфлікту в Нагірному Карабаху, який відновився у вересні 2020 року, Єреван, Баку та Москва підписали угоду про припинення бойових дій.

В рамках цього договору Вірменія погодилася передати під контроль Азербайджану три райони — Агдамський, Кельбаджарський та Лачинський, а також частину Газахського району.

Так званий Лачинський коридор, автомобільну дорогу, яка сполучає центр Нагірного Карабаху з Вірменією, а також лінію зіткнення сторін мають контролювати російські та турецькі військові.

При цьому Пашинян пояснив, що рішення про припинення війни в Нагірному Карабаху було ухвалено під тиском вірменських військових і назвав ситуацію "великою невдачею і катастрофою".