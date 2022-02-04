У Байдена підтвердили, що обговорюють з Європою диверсифікацію поставок газу

Сполучені Штати Америки обговорюють з європейськими партнерами диверсифікацію поставок газу в Європу. Захід побоюється, що Росія може перекрити поставки, якщо проти неї введуть санкції, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Як заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, Вашингтон обговорює з союзниками і експортерами газу способи забезпечення стабільних поставок в Європу.

"Мова йде про варіант, якщо Росія вторгнеться в Україну і порушить поставки" , - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання газу до Європи. За даними джерел, на сьогодні є потенціал довгострокових гарантій поставок з Катару, оскільки країна має намір значно наростити видобуток газу протягом декількох років.