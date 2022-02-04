На Філіппінах загорілося посольство РФ (відео)

У п’ятницю, 4 лютого, на Філіппінах у місті Манілі зайнялася будівля посольства Росії. Наслідки пожежі все ще ліквідовують, повідомляє УНІАН.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Російських дипломатів та членів їхніх сімей які перебували в будівлі, евакуювали.

Будівля значно постраждала. Причини займання з'ясовуються.

"У взаємодії з філіппінськими екстреними службами основний осередок загоряння було оперативно ліквідовано, найближчим часом роботи з гасіння пожежі будуть завершені" , — йдеться у заяві російського Міністерства закордонних справ.

На кадрах, опублікованих філіппінським виданням Rappler, видно, що зайнявся дах будівлі.