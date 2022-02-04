Стало відомо, яке озброєння Україна просить у Німеччини

Українське посольство в ФРН офіційно звернулось до німецького уряду з проханням про постачання зброї, повідомляє Ділова столиця.

Лист адресовано МЗС Німеччини, в ньому наводиться список необхідних озброєнь.

Київ просить Берлін "якнайшвидше обробити цей запит" з огляду на "винятково напружену безпекову і політичну ситуацію та загрозу російської агресії".

За даними SZ, Україна просить надати їй зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, переносні ЗРК, антидронову зброю, мікрохвильові системи знищення, електронні системи стеження, а також прибори нічного бачення, камери спостереження та боєприпаси. Ідеться про "системи озброєнь захисної дії", сказано у листі.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. З її слів, питання постачання в Україні зброї може внести розкол у позицію Заходу.

Крім того, Німеччина відмовилася надавати Естонії дозвіл на експорт зброї до України.

Понад половина (59%) жителів Німеччини не підтримують надання Україні летального озброєння і лише 20% висловилися на підтримку цього.