У Прип’яті пройшли масштабні навчання силовиків та рятувальників
Підрозділи МВС України та ДСНС провели масштабні навчання у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У місті Прип’ять силовики та рятувальники відпрацьовували взаємодію під час вуличного бою, повідомляє Новое время.
За інформацією пресслужби МВС, 4 лютого гвардійці, поліцейські та рятувальники відпрацювали дії у разі виникнення кризової ситуації та ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.
Силовики та рятувальники відпрацювали злагодженість дій щодо оборони населеного пункту, тактику ведення бойових дій у міських умовах та ліквідацію їх наслідків.
На навчаннях було присутнє керівництво МВС, Національної гвардії, поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, іноземні посли та представники країн-партнерів.
Глава МВС Денис Монастирський наголосив, що навчання такого масштабу на території зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.