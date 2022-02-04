ДТП із Трухіним: Аваков розкрив процедуру зберігання відео

Патрульні поліцейські не мають доступу до відео, яке пишеться на їхні бодікамери. Після закінчення зміни записи переносяться в центральну систему, повідомляє Обозреватель.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 4 лютого розповів колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи журналістське розслідування щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна. За його словами, відео автоматично стираються через 30 днів.

"Петрик (патрульний Сергій Петрик, який оформляв ДТП) здав зміну, прийшов в управління, зняв камеру. Поставив у спеціальний комп'ютер – це спеціальна система, яку ми купували в американців. Комп'ютер скачав це кодоване відео в центральну систему. Патрульний не має до нього доступу – він не може його переглянути або змінити" , – пояснив ексміністр процедуру.

Аваков додав, що у системі відео зберігається 30 днів, після чого жорсткий диск стирається і на нього записуються нові дані.

"Керівник ДБР на перший або другий день мав прийти з постановою та вилучити відео із сервера Нацполіції. Злочин був 23 серпня, і лише 3 вересня звичайною поштою до МВС було надіслано листа з проханням дати список патрульних, які там були, забезпечити збереження доказів та, якщо такі є, надіслати" , – сказав колишній міністр.

Аваков додав, що лист довго розглядався, і відповідь надійшла 28 вересня: у ній було написано, що запис не зберігся.