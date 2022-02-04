Квін закликала затвердити переможця конкурсу на керівника САП

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін прокоментувала затримку із призначенням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Новое время.

У коментарі Савіку Шустеру Квін заявила, що американська сторона порушила це питання перед українським урядом на найвищому рівні, а президент Володимир Зеленський казав американському колезі Джо Байдену, що главу САП буде призначено.

"На жаль, у виборчій комісії є певні члени, які пройшли весь процес — він зайняв понад півтора року. Є кандидати, які готові до роботи, але вони відмовляються зробити останній крок — зібратися, створити кворум та офіційно надіслати повідомлення про кандидата" , — зауважила Квін.

На думку дипломатки, на членів комісії впливають корисливі інтереси і корумповані люди не хочуть призначення «когось, хто може розслідувати їхню діяльність». Вона додала, що на комісію чинять великий тиск, а її члени не виконують свою роботу.

Квін закликала членів комісії «припинити слухати корумпованих осіб», зібратися та виконати роботу, для якої їх призначили, заявивши, що «на кону репутація» всіх, хто обіцяв призначення.