Квін закликала затвердити переможця конкурсу на керівника САП

Квін закликала затвердити переможця конкурсу на керівника САП

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін прокоментувала затримку із призначенням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Новое время.

У коментарі Савіку Шустеру Квін заявила, що американська сторона порушила це питання перед українським урядом на найвищому рівні, а президент Володимир Зеленський казав американському колезі Джо Байдену, що главу САП буде призначено.

"На жаль, у виборчій комісії є певні члени, які пройшли весь процес — він зайняв понад півтора року. Є кандидати, які готові до роботи, але вони відмовляються зробити останній крок — зібратися, створити кворум та офіційно надіслати повідомлення про кандидата", — зауважила Квін.

На думку дипломатки, на членів комісії впливають корисливі інтереси і корумповані люди не хочуть призначення «когось, хто може розслідувати їхню діяльність». Вона додала, що на комісію чинять великий тиск, а її члени не виконують свою роботу.

Квін закликала членів комісії «припинити слухати корумпованих осіб», зібратися та виконати роботу, для якої їх призначили, заявивши, що «на кону репутація» всіх, хто обіцяв призначення.

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