У Венедиктової пояснили, чому не долучили до справи відео з Трухіним

В Офисе генпрокурора заявили, що Національна поліція України просила патрульні записи з місця ДТП, в якому фігурує депутат Олександр Трухін, вже через два дні після того, що сталося, але відео нібито не збереглося, повідомляє Сьогодні.

"Згідно з письмовою відповіддю Управління патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції за запитами органу досудового розслідування, відеозапису з нагрудних реєстраторів працівників поліції, які були на місці зазначеної події, не збереглися. Тому запис з боді-камери Петрика не міг бути долучений до матеріалу" , – йдеться у відповіді на запит видання УП.

У листі наголошується, що запити щодо витребування записів з боді-камер співробітників поліції були ініціативно направлені до УПП СУ ГУНП у Києві (Управління патрульної поліції – ред.) слідчими Національної поліції 25.08.2021, а слідчими ДБР – 03.09.2021.

"За вказаними запитами отримано письмові відповіді про відсутність таких записів" , – йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що суддя 30 серпня наклав арешт на автомобіль Audi-A8, який фігурував у ДТП. Але у публічному судовому реєстрі відсутні рішення про арешт будь-яких автомобілів у Києві та Київській області за цю дату.

Також зазначається, що орган досудового розслідування вилучив змиви, мікрошари та речовини, у тому числі з подушок безпеки цього авто, а 8 вересня призначили ДНК-експертизу, щоб дізнатися, хто справді був за кермом.