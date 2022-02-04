Екс-міністр Яресько домоглася списання мільярдних кредитів Пуерто-Ріко

Колишній міністр фінансів України Наталія Яресько звільняється з посади виконавчого директора фінансової наглядової ради Пуерто-Ріко після того, як успішно завершила реструктуризацію боргу цієї країни, повідомляє УНІАН.

З невеликої острівної держави списали 80% боргів (від $70 мільярдів).

"Я залишаю наглядову раду в період відновлення і стабільності. Я впевнена, що шлях, який привів нас до цього важливого етапу, призведе до подальшого зростання і процвітання" , - заявила Яресько.

Інвестиційний банкір американського походження Наталія Яресько зайняла позицію міністра фінансів в уряді Арсенія Яценюка в 2014 році. За рік роботи Мінфін на чолі з Яресько відновила співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування в 17,5 млрд дол., а також провела реструктуризацію частини зовнішнього боргу України перед приватними кредиторами, зменшивши боргове навантаження на фінанси країни на 12 млрд дол. до 2020 року. Яресько пішла з поста глави Мінфіну у зв'язку з відставкою уряду Арсенія Яценюка навесні 2016 року.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати ситуацію з укладенням угоди між Міністерством фінансів та спеціальним комітетом кредиторів щодо реструктуризації зовнішнього боргу у 2015 році.