Білий дім готовий ввести санкції проти оточення Путіна

Сполучені Штати готові ввести санкції щодо ближнього кола президента РФ Володимира Путіна, якщо атака на Україну продовжиться. Робота ведеться в Сенаті.﻿ Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Псакі підкреслила, що Білий дім знаходиться в тісному контакті з сенаторами.

"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або знаходяться поруч з ним і грають роль у прийнятті урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей" , - заявила вона.

Введення санкцій не є для адміністрації чимось "принциповим".

"Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій - економічних санкцій, які матимуть величезний вплив на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звичайно, тісно з ними співпрацюємо" , - сказала Псакі.

Нагадаємо, раніше американські сенатори об'єдналися в питанні розробки законопроєкту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.