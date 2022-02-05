Білий дім готовий ввести санкції проти оточення Путіна

Білий дім готовий ввести санкції проти оточення Путіна

Сполучені Штати готові ввести санкції щодо ближнього кола президента РФ Володимира Путіна, якщо атака на Україну продовжиться. Робота ведеться в Сенаті.﻿ Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Псакі підкреслила, що Білий дім знаходиться в тісному контакті з сенаторами.

"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або знаходяться поруч з ним і грають роль у прийнятті урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей", - заявила вона.

Введення санкцій не є для адміністрації чимось "принциповим".

"Ми вже підготували руйнівний пакет санкцій - економічних санкцій, які матимуть величезний вплив на російську економіку. Це не вимагає дій Конгресу, але ми, звичайно, тісно з ними співпрацюємо", - сказала Псакі.

Нагадаємо, раніше американські сенатори об'єдналися в питанні розробки законопроєкту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

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