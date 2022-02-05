У НАТО заявили, що в альянсі немає консенсусу щодо членства України

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що в Альянсі немає консенсусу щодо майбутнього членства України, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу France 24 Джоане прокоментував вимоги Кремля щодо «гарантій безпеки», однією з яких є невступ України до НАТО:

«Ніхто не каже, що Україна найближчим часом вступить до НАТО. Україна має провести багато реформ. Також у НАТО повинен бути консенсус — сьогодні ми не маємо консенсусу щодо можливого членства України. При цьому жодна третя сторона не має права вето на самостійне рішення країни та організації, до якої вона хоче вступити».

Віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина раніше казала, що всі країни — члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу в майбутньому. За її словами, за останні два роки Україна імплементувала дві третини стандартів НАТО.