У Білому домі розповіли про фейки РФ щодо Грузії та Сирії

Росія неодноразово використовувала фейки для досягнення цілей в Грузії і Сирії. В історичному контексті Вашингтон знає, на що здатна Москва і яку тактику вона використовувала в минулому, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це розповіла брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Вона нагадала про те, що кілька років тому російське міністерство оборони висунуло неправдиві звинувачення в організації роботи підпільної роботи лабораторії з виготовлення "біологічної зброї" в Грузії.

"Це дозволило Росії дестабілізувати уряд Грузії. Росія також фабрикувала в Сирії історії про те, що міжнародні автоколони були атаковані повстанцями або терористами, а не режимом Асада" , - нагадала Псакі.

Крім того, у 2016 році російські ЗМІ сфабрикували неправдиву заяву про сексуальне насильство над російською іммігранткою на ім'я Ліза з боку німецьких біженців, щоб знову розпалити істерію з приводу сирійських іммігрантів по всій Європі.

Псакі згадала гучний репортаж, показаний на російському державному ТБ, в якому говорилося, що українські військові "розіп'яли трирічного хлопчика" на сході України. Згодом з'ясувалося, що цей репортаж був повністю сфабрикований державними пропагандистами.