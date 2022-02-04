НКРЕКУ запровадила обмеження для стабілізації ринку електроенергії

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), на екстреному засіданні у п'ятницю ввечері вжила низку обмежувальних заходів, спрямованих на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні зміни внесено до карантинної постанови № 766 від 8 квітня 2020 року.

"На сьогодні у зв'язку із профіцитом, неочікуваним чи очікуваним, у зв'язку з включенням 15 атомних блоків почали здійснюватися дії на ринку, які ми не можемо вітати. Хтось може називати це зловживанням. Можливо, це сильне слово, але той факт, що внутрішньодобовий ринок (ВСР) у нас за обсягами вже порівнюється з ринком "на добу вперед" (РСВ), це точно нездорова ситуація. Тому ми ухвалили рішення відрегулювати її", – сказав під час засідання голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк.

Таким чином, комісія тимчасово (до 28 лютого) встановила мінімальне цінове обмеження на ВСР на рівні 10% від ціни РСВ, що починає діяти з 5 лютого. Крім того, комісія повернулася до алгоритму розрахунку плати за небаланси на рівні 115% ціни РСВ.

Згідно з її рішенням, за наявності профіциту системи в ОЕС адміністратор розрахунків при списанні коштів за небаланси застосовує ціну платежу за негативний небаланс на рівні 115% ціни РСВ.

"Причина – бачимо зростання розміру балансуючого ринку, що є нездоровим, і тому збільшуємо відповідальність. Поки що з 5% до 15%, але далі прийматимемо рішення залежно від ситуації", – пояснив Тарасюк, вказавши, що ця норма набуває чинності з неділі, 6 лютого.

Наступним кроком НКРЕКУ стало запровадження практики перевірки походження обсягів продажу е/е на добу поставок у заявках на продаж учасників РСВ/ВРР, що набирає чинності з понеділка, 7 лютого.