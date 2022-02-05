Радуцький озвучив суму втрат бюджету через пандемію

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що з початку епідемії коронавірусу COVID-19 держава витратила на медицину понад 100 мільярдів гривень, повідомляє Новое время.

Радуцький зазначив, зокрема, що за минулий рік на боротьбу з коронавірусом було виділено 46,4 мільярда гривень.

"Сьогодні Мінфін звітував про загальні витрати держбюджету на боротьбу з коронавірусною хворобою у 2021 році. Було витрачено 46,4 млрд грн. З них найбільше - на послуги екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 (22,4 млрд грн) та на закупівлю вакцин (11,4 млрд грн)" , - заявив нардеп.

У 2020 році, коли тільки почалася пандемія, на медицину було використано 23,8 млрд гривень з "ковідного фонду" та 21 млрд від Національної служби здоров'я.

"Бачимо, що загалом за два роки пандемії держава витратила на підтримку медичної сфери колосальні кошти – понад 100 млрд грн. Якщо додати витрати за іншими бюджетними програмами, як, наприклад, забезпечення медичних закладів кисневими станціями, виплата лікарняних, субвенція місцевим бюджетам, підтримка бізнесу, який зазнав збитків під час пандемії, то сума виходить ще більшою" , - заявив Радуцький.

На 2022 рік у держбюджеті передбачено понад 22 млрд гривень на оплату медичних послуг для лікування хворих на коронавірус та 2,6 млрд на купівлю вакцини.