У Раді не знайдуть голосів для зменшення кількості депутатів - Разумков
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що в парламенті не знайдеться 300 голосів для зменшення чисельності депутатів Ради до 300, повідомляє УНІАН.
"Я вважаю, що нічого страшного б не відбулося, якби було 300 депутатів, але цього не відбудеться", - заявив Разумков в етері програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Він додав, що переконаний, що для голосування за зміну чисельності депутатів у Раді не знайдеться 300 голосів, щоб змінити відповідну норму Конституції.