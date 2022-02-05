У Раді не знайдуть голосів для зменшення кількості депутатів - Разумков

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що в парламенті не знайдеться 300 голосів для зменшення чисельності депутатів Ради до 300, повідомляє УНІАН.

"Я вважаю, що нічого страшного б не відбулося, якби було 300 депутатів, але цього не відбудеться" , - заявив Разумков в етері програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він додав, що переконаний, що для голосування за зміну чисельності депутатів у Раді не знайдеться 300 голосів, щоб змінити відповідну норму Конституції.