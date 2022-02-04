Україна викупила 10% єврооблігацій-2022

Міністерство фінансів України нещодавно провело викуп приблизно 10% єврооблігацій із погашенням у вересні 2022 року, внаслідок чого їх обсяг у обігу скоротився до $912 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністерство фінансів України провело кілька операцій зворотного викупу ВВП-варантів, в результаті… станом на 4 лютого 2022 року Міністерству фінансів належить близько 20% відсотків загальної номінальної суми цінних паперів", - йдеться також у документі, опублікованому відомством у п'ятницю.