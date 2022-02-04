З'явилася гаряча лінія тероборони

Розпочала роботу "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, повідомляє Корреспондент.

Про це передає АрміяInform, тепер за телефоном "гарячої лінії" за номером 0800507028 українці зможуть отримати відповіді на поширені запитання:

як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

як вступити на військову службу за контрактом у резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;

порядок проходження служби та гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Дзвінки на гарячу лінію є безкоштовними.