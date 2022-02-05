Українець намагався вивезти до Катару чотирьох соколів

Українські прикордонники в аеропорту "Бориспіль" під час огляду багажу пасажирів виявили загорнутих у тканину та обмотаних клейкою стрічкою чотирьох соколів, повідомляє УНІАН.

"Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби, працівники митниці, СБУ та Служби авіаційної безпеки виявили "живий" вантаж, який українець планував переправити до Дохи. Незвичайний товар - чотирьох соколів знайшли серед багажу. Птахи були загорнуті в тканину і обмотані клейкою стрічкою" , - інформує пресслужба Державної прикордонної служби України..

Встановлено, що птахів намагався перевезти до Катару українець 1966 року народження. Саме на нього був зареєстрований цей багаж, однак сам він паспортний контроль не проходив і на посадку не з'явився.

Соколів вилучили, а стосовно порушника будуть складені відповідні документи, додали в ДПСУ.