Разумков прокоментував чутки про союз із Кличком

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про можливість політичного союзу з мером Києва Віталієм Кличком, повідомляє Сьогодні.

В етері програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" Разумкову поставили питання, чому він, на відміну від багатьох опозиційних політиків, не відвідав з'їзд партії Кличка "Удар".

"У мене були інші справи. Колеги проводили з'їзд, я бажаю їм успіхів" , – відповів він.

Ексспікер також прокоментував заяву Кличка, що той не виключає політичного об'єднання з Разумковим.