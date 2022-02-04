Українські банки отримали рекордний прибуток у 2021 році

У січні-грудні 2021 року прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків склав рекордні 77,530 млрд гривень - на 95,2% більше, ніж у 2020 році (39,727 млрд гривень), повідомляє Корреспондент.

За даними НБУ, доходи банків за січень-грудень 2021 року склали 273,843 млрд гривень, тоді роком раніше - 250,171 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу становив - 0,083 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 21,507 млрд гривень прибутку.

Водночас витрати банків за січень-жовтень 2021 року становили 196,313 млрд гривень, тоді в січні-грудні минулого року - 210,445 млрд гривень. У 2021 році відрахування в резерви склали 3,404 млрд гривень, тоді як у 2020 році - 31,037 млрд гривень.