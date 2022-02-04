Британія направить військових до Естонії у лютому

Великобританія може направити додатковий контингент військовослужбовців до Естонії у лютому. Про це заявив британський посол у республіці Росс Аллен, повідомляє ТАСС.

"За нашим планом перші солдати прибудуть вже цього місяця. Зараз наш полк, що знаходиться в Німеччині, готується до перекидання. Це приблизно 850 військовослужбовців, танки, артилерійські гармати і так далі, тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії", – сказав він в ефірі одного з естонських телеканалів.

За його словами, термін перебування додаткового контингенту в Естонії "залежить від обставин".

"Можливо, два-три місяці, але потім ми разом з естонськими партнерами оцінимо ситуацію з безпекою в регіоні і ухвалимо рішення" , - додав він.

30 січня глава МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс повідомила, що влада Великобританії вдвічі збільшує військовий контингент в Естонії, який діє у складі багатонаціонального батальйону НАТО.