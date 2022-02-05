Квін пояснила виїзд з України дипломатів

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що небагато співробітників американського посольства виїхали з Києва на тлі загрози нового вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю ведучому Савіку Шустеру Квін пояснила, що рекомендації для співробітників посольства та їхніх сімей залишити Україну ґрунтувалися на припущеннях про те, що може статися.

"У нас дуже велике посольство, там багато сімей. Їм подобається жити в Києві, ходити в школу, тому тут багато людей. Нам важливо, щоб їм ніщо не загрожувало. Ми не наказували співробітникам посольства їхати — ми дали опцію виїхати, якщо вони хочуть і їм потрібно до рідних. Мало хто скористався цією можливістю, тому досі в нас тут багато дипломатів, які виконують різні завдання" , — розповіла дипломатка.

За словами Квін, у США не вважають нову російську агресію «невідворотною», але стурбовані тим, що бачать, і не довіряють мотивам Росії.