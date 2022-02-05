Сі Цзіньпіну слід було переконувати Путіна піти на деескалацію - Держдеп

США вважають, що голові КНР Сі Цзіньпіну слід було переконувати російського лідера Володимира Путіна на їх нинішній зустрічі в Пекіні йти на деескалацію навколо України. Вирішення конфлікту можливе дипломатичним шляхом, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як пише The Hill, помічник держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихого Океану Деніел Крітенбрінк зазначив, що ця зустріч мала б надати Китаю можливість закликати Росію до проходження дипломатичного шляху і деескалації навколо України.