Блінкен обговорив з польським колегою безпеку союзників

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау питання двосторонньої взаємодії, безпеки на східному фланзі НАТО, а також відданість захисту України на тлі агресії РФ, повідомляє Укрiнформ.

Як йдеться на сайті Держдепартаменту США﻿, зустріч Блінкена і Рау у Вашингтоні відбулася в рамках Стратегічного діалогу США - Польща

«Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Рау обговорили колективну безпеку та регіональні питання, у тому числі спільну відданість суверенітету й територіальній цілісності України в умовах нарощування військових сил РФ» , - інформує зовнішньополітичне відомство США.

Зазначається, що Блінкен подякував Польщі за її лідерство на східному фланзі НАТО та підтвердив необхідність розвивати відносини.

Співрозмовники також обговорили взаємодію Сполучених Штатів і Польщі у сферах економіки, диверсифікації чистої енергії та захисті спільних демократичних цінностей.