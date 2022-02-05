США готують відповідь на ракетні випробування КНДР

Сполучені Штати вважають одним із ключових завдань протидію загрозам, пов'язаним, на їхню думку, з діями Пхеньяну. Американський спецпредставник по КНДР Сон Кім незабаром проведе нові контакти з південнокорейським та японським колегами, повідомляє ТАСС.

Про це заявив журналістам помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк.

"Безумовно, північнокорейське питання та протидія загрозі, яку становлять ядерна та ракетна програми Північної Кореї, є пріоритетом для Сполучених Штатів. Упевнений, що те саме можна сказати і про наших японських і південнокорейських партнерів" , - зазначив він на спеціальному телефонному брифінгу, присвяченому майбутній поїздці держсекретаря США Ентоні Блінкена до Тихоокеанського регіону.

"Ми, звичайно, продовжимо тісні консультації з нашими партнерами в Токіо та Сеулі та іншими партнерами в регіоні та у світі" , - констатував Крітенбрінк.

"Ми багато разів ясно давали зрозуміти, що, як і раніше, готові до серйозної і послідовної дипломатичної взаємодії без попередніх умов. Щоб досягти цього і досягти відчутного прогресу, ми неодноразово зверталися до Пхеньяна. Проте до теперішнього часу так і не отримали змістовної відповіді" , - наголосив він.

"Думаю, найближчими днями ви побачите, що наша тісна співпраця, що триває на тристоронній основі, отримає подальший розвиток завдяки взаємодії між послом Сон Кімом та його японським і південнокорейським колегами" , - повідомив помічник держсекретаря США.

Говорячи про заплановану 12 лютого в Гонолулу (штат Гаваї) тристоронню зустріч Блінкена з главами МЗС Японії та Південної Кореї, Крітенбрінк зазначив, що на ній "зачеплять найбільш серйозні виклики у сфері безпеки в регіоні".