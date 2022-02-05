У Франції відхилили резолюцію із закликом надати Ассанжу притулок

Національні збори Франції відхилили проєкт резолюції із закликом до уряду про надання політичного притулку засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу, повідомляє Лента.Ру.

На підтримку висловилися 17 депутатів, проти — 31. Проєкт резолюції було внесено на розгляд групою парламентаріїв. Вони запропонували французькій владі дати притулок Ассанжу в країні, яка захищає свободу преси та особистості.

Автори ініціативи зазначили, що засновник WikiLeaks вже понад десять років зазнає судового, «а насправді політичного переслідування» з боку США.

У грудні 2021 року стало відомо, що Ассанж подав прохання про оскарження рішення суду щодо екстрадиції до США. Високий суд Англії та Уельсу дозволив екстрадицію Ассанжа до США 10 грудня. Таким чином, суд задовольнив запит про апеляцію Вашингтона, який намагався оскаржити минуле рішення про заборону на екстрадицію.