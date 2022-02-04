Ексканцлер ФРН Герхард Шредер може увійти до наглядової ради Газпрому, повідомляє Укрiнформ.

Колишній канцлер Німеччини може отримати роботу у російському газовому бізнесі: друга президента Росії Володимира Путіна висунули кандидатом до складу наглядової ради держкомпанії "Газпром", пишуть німецькі ЗМІ. Річні загальні збори заплановані на 30 червня. Шредер має замінити Тимура Кулібаєва, зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

77-річний Шредер вже є головою комітету акціонерів Nord Stream AG та президентом ради директорів Nord Stream 2 AG, а також головою наглядової ради російської державної енергетичної компанії «Роснефть».

Шредер - активний лобіст російських інтересів, він нещодавно звинуватив Київ у «брязканні шаблями», розкритикував вимоги України щодо постачання зброї, він також давно вимагає скасування санкцій проти РФ.

Слід зазначити, що Шредер є членом нині правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини і багато хто у ФРН докоряє соціал-демократам надто поблажливою політикою щодо Росії. Втім, нинішній канцлер член СДПН Олаф Шольц днями різко висловився за адресою однопартійця.

«Якщо я правильно розумію конституційний порядок Федеративної Республіки Німеччини, є лише один канцлер. І це я» , – заявив Шольц в ефірі одного з німецьких телеканалів.

Він заявив, що не просив порад у Шредера, а той їх йому не давав.