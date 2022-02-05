Fitch знизило прогноз рейтингу України через агресію РФ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з "позитивного" на "стабільний" і підтвердило РДЕ на рівні "B", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Очікування більш тривалого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та ослаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування з часу нашого попереднього огляду в серпні" , - пояснює агентство своє рішення у ніч суботу.

Згідно з ним, прогноз "стабільний" частково відображає базовий сценарій агентства, згідно з яким повномасштабного військового конфлікту з Росією вдасться уникнути, а дещо більший доступ України до фінансування МФО та на двосторонній основі разом із макростабільністю, зміцненням фіскальних та валютних резервів дозволить у 2022 році пом'якшити наслідки. у ситуації, що склалася.

"Існує високий ступінь невизначеності щодо найближчих стратегічних цілей президента Путіна, а ризик вторгнення, що виріс, відображає тривалий період нарощування військ уздовж українського кордону, слабкі перспективи досягнення згоди за основними вимогами, сформульованими російською стороною і посилену підготовчу реакцію США" , - зазначає Fitch.

Агентство частково аргументує свій базовий варіант відсутності повномасштабного військового вторгнення ймовірними економічними, військовими та геополітичними витратами та ризиками для Росії, відсутністю твердої підтримки таких дій усередині країни та, меншою мірою, потенціалом для деяких обмежених політичних поступок – на противагу невизначеній стратегічній вигоді.