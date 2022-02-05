Терехов анонсував будівництво нових станцій харківського метро
Будівництво нових станцій Олексіївської лінії Харківського метрополітену у бік вул. Одеська розпочнеться навесні цього року. Про це заявив міський голова Ігор Терехов, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Навесні визначиться переможець тендеру, це буде серйозна міжнародна корпорація. І починаємо будувати метро. Передбачені на це гроші вже лежать на рахунках", – цитує Терехова пресслужба Харківської міськради.
Міський голова зазначив, що проєкт будівництва вже затверджено. Він нагадав, що у плані міської влади також будівництво електродепо на станції метро "Перемога".
"Також будуватимемо електродепо на станції "Перемога"", - сказав Терехов.