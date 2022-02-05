Туреччина поновила добовий COVID-рекорд

У Туреччині минулої доби коронавірус COVID-19 був зафіксований у 111 157 людей. Цей показник є рекордним із початку епідемії, повідомляє Новое время.

Також за добу було зафіксовано 248 смертей – це найвищий показник за останні чотири місяці, пишуть турецькі ЗМІ. Усього за добу у Туреччині зробили 468 152 тести.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа закликав громадян вакцинуватися, наголосивши на великій кількості смертей від COVID-19. Згідно з останніми даними, 84,56% дорослого населення країни зробили два щеплення від коронавірусу.