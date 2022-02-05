Канада відправила в Україну військову допомогу

Канада скерувала в Україну транспортний літак із військовою допомогою, повідомляє Українська правда.

Як інформує Міноборони Канади, збройні сили (CAF) відправили військову допомогу в Україну в рамках продовження та розширення операції UNIFIER.﻿ У відомстві уточнюють, що "літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон з вантажем нелетального озброєння для України".

"Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ця допомога ще більше допоможе українським силам безпеки захищатися від загроз Росії та нарощування військ в Україні та навколо неї" , – зазначають у відомстві.

Військова допомога складається із засобів індивідуального захисту, засобів перевезення вантажів, а також засобів ведення спостереження і розвідувального обладнання. Крім того, допомогу супроводжують фахівці CAF, щоб ознайомити українських військових з функціонуванням та обслуговуванням наданого обладнання.